Деньги 28 декабря 2023, 14:35 hh.ru: самыми высокооплачиваемыми профессиями в Петербурге стали программист и менеджер по продажам

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Специалисты сервиса по поиску работы HH.ru проанализировали рынок труда Петербурга и назвали самые высокооплачиваемые в городе вакансии. Об этом сообщила Neva.Today.

Самые высокие зарплаты от 150 тысяч рублей предлагали в Северной столице менеджерам по продажам, на их долю пришлось 27% вакансий. На втором месте — программисты. Для них нашлось 12% от всех предложений с высокими зарплатами.

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Наконец, замыкают тройку лидеров агенты по недвижимости. Этим вакансиям на рынке труда Петербурга отвели 10%.

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