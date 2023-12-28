Деньги 28 декабря 2023, 15:31 hh.ru: больше всех в Ростовской области зарабатывают разработчики и аналитики

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Самые высокие зарплаты в 2023 году, а именно 225 тысяч рублей, предлагали Data Scientist, специалистам, которые анализируют данные для бизнеса. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы HH.ru Юг Екатерину Никифорову.

На втором месте по заработку — сразу несколько должностей. Серебро разделили между операционным директором, руководителем отдела аналитики с DevOps-инженерами, коммерческим директором, директором по информационным технологиям и руководителем группы разработки. Им предлагали по 150 тысяч рулей в месяц.

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Наконец, на третьем месте — аналитики. Их труд оценили в 130 тысяч рублей.

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