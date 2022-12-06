Деньги 06 декабря 2022, 11:47 Херсонская область полностью перейдет на расчеты в рублях с 2023 года Врио главы Херсонской области Сальдо: гривну выведут из обращения 1 января РИА «Новости»

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Херсонская область с 2023 года полностью перейдет на расчеты в рублях. Гривну выведут из оборота 1 января, объявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Владимир Сальдо.

На рубли переведут все расчеты: от покупок магазинах до оплаты ЖКУ. Владимир Сальдо предупредил, что с 2023 года гривну полностью выведут из обращения на территории Херсонской области, и посоветовал обменять валюту заранее.

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«Уже сейчас можно обменять гривну на рубли», — сказал он.

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Купюры и монеты примут в любом банке Херсонской области, а именно в ЦМР-Банке, Промсвязьбанке и МРБ-Банке. Владимир Сальдо посоветовал не тянуть до Нового года, так как гривна из-за падения экономики Украины постоянно дешевеет и многие организации уже отказались от нее при расчетах.

Бивалютной зоной Херсонская область стала в конце мая, когда магазины начали принимать одновременно рубль и гривну. Власти заявили, что регион постепенно откажется от украинской валюты. Внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич предупредил ТАСС, что после полного перехода на рубль власти не станут изымать у местных жителей гривну.