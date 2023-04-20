Деньги 20 апреля 2023, 20:57 Henkel продаст российский бизнес местным инвесторам Henkel подписала договор о продаже бизнеса в России местным инвесторам за 54 млрд рублей РИА «Новости»

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Немецкий концерн Henkel AG официально прекращает свою деятельность в России. Компания подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе местных инвесторов. Сумма сделки составит 54 миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте компании.

«В консорциум, который приобретает бизнес Henkel в России, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services», — говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что эти инвесторы имеют давние и крепкие деловые отношения с западными странами и не подпадают под санкции ЕС или США.

Российские госорганы сделку одобрили, однако окончательное ее закрытие еще не состоялось.

Henkel является одним из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии. Они производят клеи, герметики, защитные покрытия, стиральные порошки, кондиционеры для белья, освежители воздуха, а также шампуни и зубные пасты. Известные торговые марки Henkel в России — Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Ласка», Fa, Taft, «Момент», Ceresit.

Ранее сообщалось, что компания «Henkel Россия» начала русифицировать свои бренды. В продаже уже появились товары Henkel с названиями на русском языке: «Вернель», «Персил», «Бреф».