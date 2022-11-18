18 ноября 2022, 09:59
HeadHunter сообщила о начале санкционной «гонки зарплат»
Исследование HeadHunter: санкционная «гонка зарплат» началась в России
Фактическая зарплата работающих людей в России увеличилась в среднем на 6,4 % в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Работодатели из-за кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, начали «зарплатную гонку». Это касается сфер логистики и строительства, и связано с дефицитом кадров в данных областях. Об этом говорят результаты исследования компании HeadHunter, с ними ознакомился РБК.
Заработные платы в сферах строительства и транспортной логистики за год увеличились на 10% и 9% процентов соответственно. Специалисты в данных областях в среднем получали 68,8 и 58,6 тысячи рублей ежемесячно.
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Также наметилась и другая тенденция — компании стали чаще поощрять менеджеров управленческого и экспертного уровня нежели топ-менеджеров. Речь идет о премиях и бонусах. Все дело в том, что именно на управленцев и экспертов легла ответственность за преодоление кризиса.
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Ранее россиянам рассказали, кого нельзя лишать премий. Юрист Елена Кудерко заявила, что без такой денежной выплаты нельзя оставлять сотрудника, чей оклад меньше МРОТ.
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