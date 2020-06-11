Хабаровский полицейский выхватил трехлетнего ребенка из-под колес и спас ему жизнь. Видео

Хорошая реакция и решительность хабаровского полицейского спасла жизнь трехлетнему мальчику, которого он выхватил из-под колес кружащегося после аварии микроавтобуса.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской в Хабаровске произошло ДТП. Водитель микроавтобуса нарушил ПДД и столкнулся с легковушкой. После аварии он потерял сознание и машина стала ездить по кругу. На одном из поворотов из микроавтобуса на дорогу выпал маленький мальчик.

Ребенок неминуемо попал бы под колеса, но на помощь пришел сотрудник полиции, который стал очевидцем аварии.

«Очевидцем происшествия стал старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску. Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль», — рассказала Волк.

Микроавтобус проехался точно по тому месту, где стоял трехлетний мальчик. Он остановился только после того, как врезался в отбойник. Сейчас полиция проверяет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.