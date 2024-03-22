Деньги 22 марта 2024, 12:22 Губернатор Крыма Аксенов заявил о готовности крупных банков зайти в республику

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После того, как Сбер начал полноценно работать в Крыму, еще несколько крупных банков готовятся зайти в республику. Об этом сообщил ОТР губернатор Сергей Аксенов.

По его словам, приход новых банков будет полезен для Крыма. Он создаст новые рабочие места, усилит конкуренцию в сфере и повысит налоговые сборы.

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«Сегодня банков хватает, супермаркетов объективно хватает, новым участникам процесса будем рады объективно. То есть это в любом случае новые возможности так или иначе», — подчеркнул губернатор Крыма.

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