Губернатор ЯНАО рассказал о зарплатах ямальцев

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал об уровне заработных плат ямальцев. Такой информацией он поделился во время беседы с телеведущей Тиной Канделаки в эфире телеканала RTVI.

Политик заявил, что в последнее время зарплаты на Ямале значительно выросли. По этой причине регион стал крайне привлекательным для проживания. По его словам, средняя оплата труда составляет 110 тысяч рублей. При этом такой показатель значительно выше средних цифр по стране.

Зарплата учителя на Ямале составляет минимум 100 тысяч рублей. Ведущие сотрудники сферы здравоохранения — 180 тысяч.

«Как правило, такие люди, которые приезжают заработать на два года, проживают у нас на Ямале лет 30—40 и не хотят потом еще уезжать, это тоже известная судьба, которую прошли все наши родители», — передало слова политика «Ямал-Медиа».