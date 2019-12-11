  • Губернатор Иркутской области рассказал о средствах на помощь пострадавшим от паводка

    11 декабря 2019, 15:02

    Ольга Ситникова

    Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что средства из федерального бюджета расходуются законно. Деньги выделили на помощь потерпевшим от паводка. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    «Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет», — подчеркнул Левченко.

    По информации«Свободной прессы», губернатор еженедельно предоставляет отчет заместителю председателя правительства России Виталию Мутко. Левченко рассказывает ему о проделанной работе.

    Ранее Владимир Путин заявил, что жилье всех пострадавших от паводка Иркутской области восстановят. Однако в графике строительства возможны сбои.