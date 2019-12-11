Губернатор Иркутской области рассказал о средствах на помощь пострадавшим от паводка

Восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика — Путин Подробнее

«Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет», — подчеркнул Левченко.

По информации«Свободной прессы», губернатор еженедельно предоставляет отчет заместителю председателя правительства России Виталию Мутко. Левченко рассказывает ему о проделанной работе.

Ранее Владимир Путин заявил, что жилье всех пострадавших от паводка Иркутской области восстановят. Однако в графике строительства возможны сбои.