Губернатор Иркутской области рассказал о средствах на помощь пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что средства из федерального бюджета расходуются законно. Деньги выделили на помощь потерпевшим от паводка. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«Те деньги, которые выделены федерацией, мы расходуем строго в соответствии с законом. В ноябре у нас прошла проверка Минстроя России, нарушений нет», — подчеркнул Левченко.
По информации«Свободной прессы», губернатор еженедельно предоставляет отчет заместителю председателя правительства России Виталию Мутко. Левченко рассказывает ему о проделанной работе.
Ранее Владимир Путин заявил, что жилье всех пострадавших от паводка Иркутской области восстановят. Однако в графике строительства возможны сбои.