Деньги 21 августа 2023, 10:56 Грузооборот Бердянского порта увеличат Власти Запорожской области запланировали увеличить грузооборот Бердянского порта РИА «Новости»

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Руководство Запорожской области заявило о планах увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Такой проект описан в программе развития региона на ближайшие десять лет, сообщило РИА «Новости».

В документе указано, что для налаживания сообщения между южными регионами России необходимо привести в нормативное состояние дорожную сеть, а также значительно увеличить грузооборот Бердянского порта и предприятия «Мелитопольская железная дорога».

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Кроме того, в задачах стоит модернизация энергетического комплекса региона и обеспечение газоснабжения всех жителей Запорожской области.

Ранее власти региона заявили о намерении использовать советский опыт в сфере экономики. Ключевые отрасли будут координироваться напрямую государством. Руководство области отметило, что в советское время экономика показывала рост до 15% в год, поэтому некоторые практики того периода можно перенимать.