Грузинский премьер оценил потери от запрета полетов в Россию

«Сибирь» пока не сможет воспользоваться правом на полеты в Грузию Подробнее

«За пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов», — сказал он, добавив, что ежегодно республика получает от туризма более двух миллиардов долларов.

В июле Россия ввела временный запрет на прямые перелеты в Грузию. Поводом послужили протестные акции в Тбилиси, вспыхнувшие после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера в грузинском парламенте. Это произошло во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является.

В Кремле заявили, что запрет будет действовать, пока Грузия не станет безопасной для россиян.

В начале октября глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил о готовности к восстановлению прямых перелетов в Россию. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал отмену запрета. По словам Лаврова, это было бы правильно, поскольку «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте».