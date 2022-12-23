Деньги 23 декабря 2022, 19:52 Грузинский банк принудительно закрыл счета россиян Bank of Georgia объяснил «внутренней политикой» закрытие счетов россиян РИА «Новости»

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Ставшие клиентами грузинского банка Bank of Georgia (BOG) россияне и белорусы лишились доступа к своим счетам. Официальный представитель кредитного учреждения в беседе с газетой «Коммерсант» заявил, что решение приняли согласно «внутренней политике банка».

Он напомнил, что грузинский финансовый регулятор позволяет коммерческим банкам закрывать счета клиентов без объяснения причин. Представитель BOG подчеркнул, что под ограничения попали только несколько владельцев счетов и с их гражданством это не связано.

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О блокировке счетов клиентов BOG сообщил Telegram-канал Paper Kartuli, который опубликовал сообщение одного из вкладчиков. В сообщении говорится, что клиентам дали пять рабочих дней, чтобы вывести деньги. Под блокировкой также оказались счета грузин и украинцев.

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По предварительным данным, с блокировкой столкнулись владельцы счетов, которые проводили сделки с криптовалютой, а также те, кто не смог подтвердить легальность полученных средств.