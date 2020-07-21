Группа компаний «Аэрофлот» получили кредиты под 2% от Сбербанка

«Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надежным партнером — группой „Аэрофлот“ — в рамках различных государственных программ», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Финансирование в размере 638 миллионов рублей получила авиакомпания «Россия». Подобную поддержку также получат авиаперевозчики «Победа» и «Аврора». Кредиты выдадут, в том числе гостиничному оператору «Шеротель» и поставщику бортового питания «Аэромар». По словам Попова, благодаря программе предприятия смогут быстрее восстановиться после пандемии. Все средства выданы на срок до 30 июня 2021 года.

Кроме этого, Сбербанк заключил с «Аэрофлотом» кредитное соглашение на сумму в 31 миллиард рублей сроком на пять лет. В мае между компаниями было согласована реструктуризация лизинговых обязательств авиаперевозчика, это касается и компании «Победа».

Программа льготного кредитования под 2% была реализована по постановлению правительства в мае 2020 года. По условиям компания может претендовать на финансирование, если сохранит не менее 90% персонала. Уже с 1 апреля 2021 года вся сумма кредита и проценты будут списаны. Если предприятие сохранит 80% сотрудников, то списано будет 50%. Первыми кредиты получат санаторий «Полтава» и отели «Магия» в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает Министерство экономического развития России.