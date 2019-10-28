Греция досрочно погасит кредит в Международном валютном фонде

Ранее в сентябре Министерство финансов Греции подало заявку на досрочное погашение части кредита в размере 2,7 миллиарда долларов.



Совет управляющих отказался от своих прав на досрочное погашение Грецией кредитов. Иначе греческое правительство дополнительно выплатило бы 52,2 миллиардов долларов EFSE.

По информации Европейского стабилизационного фонда, просьбу Греции одобрили при условии выполнения определенных реформ.

В целом, Греция получила от фонда сумму в 8,8 миллиарда долларов на десять лет под 4,91% годовых.

По оценкам экспертов, досрочное погашение кредита повысит индексы устойчивости государственного долга Греции и окажет положительное влияние на ее кредитный рейтинг.