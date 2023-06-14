Деньги 14 июня 2023, 11:41 Греф заявил о структурном валютном шоке в России Глава Сбербанка Греф: Россия и другие страны переживают структурный валютный шок РИА «Новости»

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Россия и некоторые дружественные ей государства по-прежнему переживают структурный валютный шок. Такое заявление сделал председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Раньше мы оперировали валютами, которые были востребованы нашими клиентами. Поэтому мы все сейчас переживаем тоже структурный валютный шок», — отметил глава кредитной организации.

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По словам Грефа, такое же явление наблюдается у эмитентов валют дружественных России стран. Председатель правления Сбербанка пояснил, что китайские власти не собирались настолько быстро превращать юань в международное средство платежа. Однако ситуация сложилась так, что теперь КНР вынуждена делать это стремительно, а РФ должна создавать соответствующие инструменты, указал руководитель кредитной организации.

России придется приспособиться к новой ситуации за год или два, сообщил Греф. При этом нет сомнений, что в РФ удастся сформировать весь необходимый набор инструментов, подчеркнул глава Сбербанка.

Он добавил, что юань сможет заменить России доллар, но вряд ли эта замена будет полноценной. Американская валюта занимает до 80% в мировых расчетах, пояснил Греф. Однако доллар и евро стали для РФ токсичными валютами и альтернативы найдутся, подытожил председатель правления Сбербанка.

В интервью Греф также объяснил, почему российская экономика не сможет быстро перестроиться. По его словам, она сильно интегрирована в международную систему.