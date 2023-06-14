Деньги 14 июня 2023, 17:09 Греф заявил, что в России обсуждают создание конкурента оператору карт «Мир» Глава Сбербанка Греф: оператору карт «Мир» нужна конкуренция в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

На финансовом рынке обсуждают создание альтернативы Национальной системе платежных карт — оператору карт «Мир». Это поможет ускорить развитие платежных инструментов, заявил РБК председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он уточнил, что конкретных планов пока нет, а также отметил, что новая платежная система вряд ли появится в рамках Сбербанка. Для этого нужны установка со стороны государства и согласие участников рынка. По мнению Грефа, на финансовом рынке может возникнуть другой игрок, что позволит сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

Реклама

«Мы просто все осознаем, что было бы неплохо иметь конкуренцию. <…> Она, конечно, нужна, если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов», — считает Греф.

Два оператора в любом случае лучше, чем один, добавил глава Сбербанка. Он не исключил изменения статуса Национальной системы платежных карт и ее продажи участникам рынка.