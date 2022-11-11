Деньги 11 ноября 2022, 13:00 Греф заявил, что курс доллара не убивает экспортеров Глава Сбербанка Греф: курс доллара никого не убивает, у экспортеров нормальная прибыль РИА «Новости»

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Нынешний курс доллара никого не убивает, заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». Он указал на то, что у экспортеров сохраняется высокая прибыль, хотя, возможно, они хотели, чтобы показатели были выше.

«Они (экспортеры — прим. ред.) хорошо зарабатывают сейчас. Ничего страшного не происходит», — подчеркнул Греф.

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Глава Сбербанка обратил внимание, что кредитная организация проводила оценку критического курса рубля до 50 рублей за один доллар. Нет ни одной убыточной отрасли, подчеркнул он.

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Банк России установил курс доллара на 11 ноября в размере 61,24 рубля. Это на 18 копеек выше показателя 10 ноября.

Российская национальная валюта начала укреплять свои позиции весной. Тенденция начала проявляться с конца марта. По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, курс доллара по 55-60 рублей слишком крепкий для России.

«Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — отметил он в интервью ТАСС.