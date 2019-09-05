Греф рассказал о готовности Сбербанка продать украинскую «дочку»

Сбербанк оценил перспективы по продаже своей «дочки» Украине. Диалог с властями страны кредитная организация пока не налаживала, но готова обсуждать такую возможность.

Герман Греф рассказал в кулуарах Восточного экономического форума, что никакого взаимодействия пока не происходило, поскольку украинское «правительство только сформировано». Слова главы Сбербанка процитировало РИА «Новости».

«Мы пока этой темой не занимались», — уточнил Греф, добавив, что перспектива продажи Сбербанку видна, и к подобному шагу он готов.

В последнее время, заметил президент Сбербанка, на сделку не удавалось выйти «по тем или иным предлогам».

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«Если позиция изменится, я очень надеюсь, что мы сделку закроем», — заключил Герман Греф.

В мае он говорил, что в ближайшие полгода продать украинскую «дочку» Сбербанка России не удастся. Покупателя на украинский актив банк начал искать после того, как отношения РФ и Украины обострились, а Киев ввел санкции против российских госбанков.

По словам финансового директора Сбербанка Александра Морозова, украинский дочерний банк достаточно госпитализирован. Дополнительной ликвидности он не требует.