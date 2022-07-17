Греф рассказал, как сдержать укрепление рубля

Сдержать укрепление рубля можно за счет валютных интервенций или расширения возможностей для импорта, рассказал глава Сбербанка Герман Греф журналистам. Его процитировало РИА «Новости».

Греф назвал две главные причины укрепления рубля.

«Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — пояснил банкир.

Покупать твердые валюты для наполнения Фонда национального благосостояния пока нельзя, и Минфин изучает альтернативы, в том числе юань, заметил Греф.

«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — добавил он.

В среду, 13 июля, евро впервые с 2002 года упал ниже доллара. Экономист Александр Разуваев предположил, что в следующем году евро продолжит ослабевать и курс доллара к евро будет на уровне 2001 года: 0,82–0,84 в паре евро — доллар.