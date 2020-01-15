    15 января 2020, 14:08

    Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

    Юлия Булыгина

    Глава Сбербанка Герман Греф объявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году. Об этом он сказал ТАСС после послания президента Федеральному собранию.

    «У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо», — сказал Греф.

    По мнению главы Сбербанка, ситуация с ипотечным кредитованием в России сейчас благоприятная, так что ставки продолжат снижение.

    Тему с ипотечными ставками в ходе послания Федеральному собранию затронул также президент Владимир Путин. Он призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке. Президент сказал, что также остается важной льготная ипотека по ставке 6% для семей с двумя и более детьми по всей России. Льгота распространяется на весь срок кредита.

    По данным Центробанка, в декабре средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,21 процентного пункта — до 9,19% годовых.