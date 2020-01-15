Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

«У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо», — сказал Греф.

По мнению главы Сбербанка, ситуация с ипотечным кредитованием в России сейчас благоприятная, так что ставки продолжат снижение.

Тему с ипотечными ставками в ходе послания Федеральному собранию затронул также президент Владимир Путин. Он призвал банки активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке. Президент сказал, что также остается важной льготная ипотека по ставке 6% для семей с двумя и более детьми по всей России. Льгота распространяется на весь срок кредита.

По данным Центробанка, в декабре средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,21 процентного пункта — до 9,19% годовых.