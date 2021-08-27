Греф предсказал небольшое снижение цен на жилье в России

Стоимость жилья в России может немного снизиться или стабилизироваться. Сворачивается часть программ по льготной ипотеке, спрос на недвижимость сокращается. Кроме того, очень много жилья закладывается и предложение на рынке будет большим.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал предправления Сбербанка Герман Греф.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот, они немножко должны стабилизироваться и припасть», — сказал Греф.

По его словам, введение правительством льготных программ поддержали население и строительную отрасль на фоне падения темпов ввода жилья из-за пандемии по всей стране. Поэтому квартиры подорожали по всей России на 17-20%.

«Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и „припасть“», — сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заявил, что у россиян появилась реальная возможность решить жилищный вопрос. По его мнению, сейчас в стране строится больше жилья, чем при Советском Союзе. Ипотечное строительство в соответствии с президентским проектом должно стать основным источником получения жилья.