10 ноября 2022, 22:22
Греф предрек снижение ставок по ипотеке в России
Глава Сбербанка Греф: ставки по ипотеке в России снизятся, если не будет расти инфляция
Ставки по ипотеке в России могут падать и дальше, но только в том случае, если инфляция не будет расти. Такими выводами поделился глава Сбербанка Герман Греф в интервью на телеканале «Россия 1».
«Ипотека остается доступной, мы видим стабилизацию цен на региональных рынках на недвижимость и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости», — отметил он.
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По словам Грефа, ставки по ипотеке остаются доступными: в среднем по стране они держатся на уровне чуть выше 10%. С господдержкой ставки находятся на уровне 6,4%, а самой дешевой является ипотека для семей с детьми - по ней ставка составляет порядка 4,5%.
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«И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться», — заверил глава Сбербанка.
Ранее Минцифры России предложило правительству рассмотреть проект новых правил для получения ипотеки IT-специалистам. Как указано в документе, теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.
Ипотека
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