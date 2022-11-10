Деньги 10 ноября 2022, 22:22 Греф предрек снижение ставок по ипотеке в России Глава Сбербанка Греф: ставки по ипотеке в России снизятся, если не будет расти инфляция РИА «Новости»

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Ставки по ипотеке в России могут падать и дальше, но только в том случае, если инфляция не будет расти. Такими выводами поделился глава Сбербанка Герман Греф в интервью на телеканале «Россия 1».

«Ипотека остается доступной, мы видим стабилизацию цен на региональных рынках на недвижимость и серьезное падение цен на московском рынке первичной недвижимости», — отметил он.

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По словам Грефа, ставки по ипотеке остаются доступными: в среднем по стране они держатся на уровне чуть выше 10%. С господдержкой ставки находятся на уровне 6,4%, а самой дешевой является ипотека для семей с детьми - по ней ставка составляет порядка 4,5%.

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«И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться», — заверил глава Сбербанка.

Ранее Минцифры России предложило правительству рассмотреть проект новых правил для получения ипотеки IT-специалистам. Как указано в документе, теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.