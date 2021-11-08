Греф перечислил способы стимулирования добровольных пенсионных накоплений в России

Добровольное накопление пенсий в России требует налоговых стимулов, а в отдельных случаях необходимо также государственное софинансирование. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.

Помимо этого, по словам Грефа, в России нужно реформировать пенсионное законодательство таким образом, чтобы негосударственные пенсионные фонды смогли предлагать россиянам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, сообщило РИА «Новости».

Греф подчеркнул, что сейчас с системой добровольных пенсионных накоплений есть проблемы, которые следует решить в ближайшее время. Он подчеркнул, что замороженные накопления в системе обязательного пенсионного страхования — порядка шести триллионов рублей — не дадут необходимого эффекта в повышении коэффициента замещения.

«Поэтому мы продолжаем поддерживать идею трансформации пенсионных накоплений россиян в стандартную программу негосударственного пенсионного обеспечения на добровольной основе», — пояснил он.

Одной из последний концепций добровольных пенсионных накоплений в России был гарантированный пенсионный план. Его разработали в 2019 году ЦБ РФ и Минфин. Предполагалось, что эта система даст возможность населению самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию, получая поддержку государства. Окончательное решение по этому плану пока не принято.