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    16 апреля 2021, 08:13

    Греф не увидел серьезных последствий от американских санкций

    Андрей Иванов

    Новые американские санкции не смогут негативно повлиять на российскую экономику. Запрет на покупку облигаций после 14 июня — это рациональный ход. Если бы ограничения коснулись всего госдолга, то Штаты нанесли бы удар по собственным инвесторам. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

    Греф не увидел серьезных последствий от американских санкций

    «Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. <…> Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов», — приводит РИА «Новости» слова Грефа.

    По словам главы Сбербанка, ситуация в России складывается оптимистично, в том числе для бюджета. Греф не увидел в сложившейся ситуации больших проблем, так как Россия научилась адаптироваться ко всему после санкций по многим направлениям.

    Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о введении новых санкций против России. Среди них запрет на покупку финансовыми учреждениями США российских гособлигаций при первичном размещении после 14 июня.