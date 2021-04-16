Греф не увидел серьезных последствий от американских санкций

Новые американские санкции не смогут негативно повлиять на российскую экономику. Запрет на покупку облигаций после 14 июня — это рациональный ход. Если бы ограничения коснулись всего госдолга, то Штаты нанесли бы удар по собственным инвесторам. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. <…> Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов», — приводит РИА «Новости» слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, ситуация в России складывается оптимистично, в том числе для бюджета. Греф не увидел в сложившейся ситуации больших проблем, так как Россия научилась адаптироваться ко всему после санкций по многим направлениям.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о введении новых санкций против России. Среди них запрет на покупку финансовыми учреждениями США российских гособлигаций при первичном размещении после 14 июня.