Греф назвал суровым уроком утечку данных Сбербанка и пообещал повысить безопасность

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «суровым уроком» утечку данных, когда информация о тысячах клиентов утекла в Сеть. По его словам, после этого происшествия в банке радикально пересмотрели систему доступа к данным.

По словам Грефа, произошедшая утечка была единственной за всю историю банка. В интервью Forbes глава Сбербанка признался, что они смогли построить «стену», которая защищает данные клиентов снаружи, но допустили предательство изнутри.

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«Нас предал сотрудник, который был нами обучен, закончил один из самых лучших вузов страны, прошел у нас дополнительные курсы обучения, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы. Это, конечно, суровый урок для нас», — сказал Греф.

Он рассказал, что после этого случая в банке ввели особый режим контроля сотрудников, которые в силу своей должности будут иметь доступ к критическим системам.

Греф подчеркнул, что преступник украл семплы. Сколько именно, неизвестно, потому что он их уничтожил, когда понял, что его поймали за руку. Но, по словам главы Сбербанка, утекли данные 5200 клиентов. Все карты были заблокированы.

Глава Сбербанка рассказал, что после утечки уже последовали кадровые изменения, и они еще будут, поскольку расследование не завершено.

«Эту утечку тяжело назвать ошибкой, это преступление, предательство. Такие вещи мы не прощаем, конечно, никогда», — заверил Греф.

Сотрудник Сбербанка в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете около пяти тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Руководство банка извинилось перед клиентами за случившееся и пообещало усилить системы контроля.