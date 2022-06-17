Греф назвал срок восстановления экономики России в случае бездействия властей

Российская экономика пострадала от санкций, и, если ничего не предпринимать, вернется к уровню прошлого года только через 10 лет. Такой прогноз дал на ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф, сообщило РИА «Новости».

Выступая на деловом завтраке на тему «Российская экономика: как построить мост в будущее?», он отметил, что страны начали вводить ограничения после начала спецоперации. Санкции затронули разные сектора экономики, в том числе финансовый, нефтегазовый, технологический, промышленный, а также сферу транспорта.

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет», — сказал Герман Греф.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что экономика превратилась в заложницу политики. Мировой продовольственный кризис стал следствием санкций, введенных США и Евросоюзом.