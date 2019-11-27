Греф назвал себя виноватым в утечке данных Сбербанка

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина по одной простой причине, что я пользовался неправильной парадигмой. Мы строили защиту внешнюю, и мы ее построили, на мой взгляд, настолько эффективно, насколько ее можно построить», — сказал глава Сбербанка.

Греф назвал суровым уроком утечку данных Сбербанка и пообещал повысить безопасность Подробнее

Греф также добавил, что сотрудник, по вине которого и произошла утечка данных клиентов кредитной организации, готовил преступление три месяца. По словам главы Сбербанка, он был уверен, что защититься от внутреннего предательства невозможно, поэтому концепция защиты банка была ориентирована на внешние угрозы. Но после произошедшего он пересмотрел политику безопасности.

Также Греф подчеркнул, что систем, на сто процентов защищенных, не существует.

«Любая система, которая имеет дело с людьми, всегда подвержена рискам. Я думаю, что мы имеем самую защищенную систему в стране, и мы во много раз более защищенные, чем любая другая», — отметил он.

Сотрудник Сбербанка в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете около пяти тысяч учетных записей кредитных карт клиентов. Руководство банка извинилось перед клиентами за случившееся и пообещало усилить системы контроля.

После этого Греф назвал эту ситуацию «суровым уроком». По словам главы Сбербанка, после этого происшествия в кредитной организации радикально пересмотрели систему доступа к данным.