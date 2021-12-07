Греф назвал невозможным запрет обмена рубля на валюту

Авторы сообщений о санкциях, которые предусматривают введение запрета конвертации рубля в другие валюты, пересидели в офисе. Такое заявление в беседе с корреспондентом РБК сделал глава «Сбера» Герман Греф.

Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о новых возможных санкциях против России.

«Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — заявил Греф.

Он добавил, что реальных оснований для введения новых санкций против России не существует.

«Журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе», — добавил глава «Сбера».

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация президента США вместе с европейскими союзниками разрабатывает новый пакет санкций против крупнейших банков России в случае военных действий на границе с Украиной. В частности, им запретят покупать иностранную валюту на рубли.

По словам источников, об ограничениях против российских финансовых компаний, а также против Российского фонда прямых инвестиций президент Джо Байден сообщит в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также США могут ввести запрет на покупку облигаций федерального займа на вторичном рынке.

Самой радикальной мерой собеседники агентства назвали отключение России от системы финансовых платежей SWIFT, но это сильнее ударит по обычным людям, чем по политической верхушке, на которую должны быть направлены санкции.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут во вторник, 7 декабря, по видеосвязи. В пресс-службе Белого дома заявили, что основными темами станут ситуация на российско-украинской границе, вопросы кибербезопасности и мировой стабильности.