Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

За год стоимость гречки в России выросла в 1,7 раза. Теперь килограмм этой крупы стоит в среднем 87,1 рубля.

Гречка стала самых подорожавшим продуктом за 12 месяцев. На ее стоимость повлияла, в том числе, пандемия коронавируса. В марте текущего года в России появился небывалый спрос на гречку из-за слухов о закрытии магазинов на карантин, передает газета «Ведомости».

В середине марта спрос на крупу достигал 170-200% в неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели тогда бросились за продуктами с большим сроком хранения, и именно гречка стала самой популярной из них.

Еще одна причина подорожания — сокращение площадей посева крупы, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По словам эксперта, одно время стоимость гречки была предельно низкой из-за перепроизводства. Тогда компании уменьшили площади посевов и цена стабилизировалась.

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — добавил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Осенью стоимость гречки понизится, так как на прилавках появится новый урожай. Плюс упадет спрос, который и так стал гораздо меньше. Все уже сделали запасы гречки на долгое время.

Ранее о подорожании гречки сообщали в мае. Тогда стоимость крупы увеличилась на 6,3% по сравнению с апрелем.