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    14 августа 2020, 10:24

    Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

    Ксения Басырова

    За год стоимость гречки в России выросла в 1,7 раза. Теперь килограмм этой крупы стоит в среднем 87,1 рубля.
    Гречка оказалась самым подорожавшим за год продуктом

    Гречка стала самых подорожавшим продуктом за 12 месяцев. На ее стоимость повлияла, в том числе, пандемия коронавируса. В марте текущего года в России появился небывалый спрос на гречку из-за слухов о закрытии магазинов на карантин, передает газета «Ведомости».

    В середине марта спрос на крупу достигал 170-200% в неделю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели тогда бросились за продуктами с большим сроком хранения, и именно гречка стала самой популярной из них.

    Еще одна причина подорожания — сокращение площадей посева крупы, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По словам эксперта, одно время стоимость гречки была предельно низкой из-за перепроизводства. Тогда компании уменьшили площади посевов и цена стабилизировалась.

    «Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — добавил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

    Осенью стоимость гречки понизится, так как на прилавках появится новый урожай. Плюс упадет спрос, который и так стал гораздо меньше. Все уже сделали запасы гречки на долгое время.

    Ранее о подорожании гречки сообщали в мае. Тогда стоимость крупы увеличилась на 6,3% по сравнению с апрелем.

    Новости SMI.FM