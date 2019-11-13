Гречка и пшено подорожали в России с начала 2019 года

Цена на пшено в России с начала 2019 года выросла почти на треть — подорожание составило 32,3% (19,23 рубля). За килограмм гречки россияне теперь в среднем должны выложить на 6,8 рубля больше, чем 10 месяцев назад. Эта крупа подорожала на 14,2%.

Россияне стали чаще выбирать крупу вместо овощей Подробнее

Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Росстата, в январе 2019 года в России один килограмм пшена стоил в среднем 59,5 рубля, а в октябре уже 78,73 рубля. За килограмм гречки в начале года просили 47,84 рубля. В октябре средняя цена на ядрицу составила уже 54,62 рубля.

С января по октябрь 2019 года овсянка и перловка подорожали на 4,37 рубля. Рис стал дороже на 5,7 рубля — средняя цена с начала года выросла на 8,7% (c 65,23 рубля за килограмм в январе до 70,92 рубля в октябре).

Подорожание коснулось и манки, которую россияне варят на завтрак. Эта крупа подорожала с 40,55 до 44,53 рубля.

Ранее специалисты исследовательской компании GfK подсчитали, что продажи овощей за 2019 год сократились до 12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах из-за подорожания. Вместо картофеля и моркови россияне стали покупать больше различных круп. Продукция аграриев за последние пять лет стала дороже в среднем на 22%.