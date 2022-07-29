Гранты за создание образа Москвы выделят шести фильмам

Власти Москвы направят гранты за создание образа города шести картинам, которые вышли в прокат, а также появились на аудиовизуальных платформах в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

Средства получат картины «Последний богатырь: посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко, «День слепого Валентина» Александра Баршака, «Будь моим Кириллом» Аллы Елисеевой, «Как последний» Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, «Бумеранг» Петра Буслова и «Снегурочка против всех» Полины Ануфриевой.

Создатели картины «День слепого Валентина» получат максимальный грант в размере десяти миллионов рублей. При этом короткометражке «Как последний» выделят два миллиона рублей. Другие картины получат сумму в размере пяти миллионов. Общая сумма грантов -- 32 миллиона рублей.