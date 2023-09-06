06 сентября 2023, 13:36
«Грабеж населения». Идею запрета микрофинансовых организаций в Росси поддержали
Экономист Разуваев поддержал идею закрытия микрофинансовых организаций в России
Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, предполагающий полный запрет деятельности микрофинансовых организаций. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «360», что поддерживает идею.
«Я, скорее, согласен, потому что ставки, которые они выдают, астрономические, особенно штрафные санкции. Как раз все эти истории с коллекторами связаны обычно не с банками, а с микрофинансовыми организациями», — заявил он.
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По мнению собеседника издания, кредитование должно быть. Но даже займы на небольшой срок лучше брать в банках под нормальные ставки.
«А вот микрофинансовая организация — это грабеж населения», — заявил он.
Кроме того, отметил эксперт, часто с компаниями, которые дают микрозаймы, связаны криминальные истории.
«Я все-таки все равно считаю, что вообще лучше жить на свои (деньги — прим. ред.), особенно при росте ставок. <…> Если человеку что-то надо, он должен положить деньги на счет и копить», — добавил Разуваев.
Если деятельность микрофинансовых организаций все же запретят, то люди будут брать «старые кредиты» в банках. В любом случае, подчеркнул экономист, при принятии закона Центральный Банк России разработает соответствующую инструкцию.
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