Готовых отказаться от наличных россиян стало больше

Выросло число россиян, которые готовы отказаться от наличных денег. Об этом сообщил сервис Superjob.

Этот показатель увеличился с 6 до 18% за время пандемии. Большинство все еще не готово перестать использовать наличку — таких в данный момент 65%. 17% затруднились дать ответ на этот вопрос.

По данным сервиса, семь лет назад тех, кто готов отказаться от наличных денег, был 21%. В прошлом году — 12%.

«Призывы медиков снизить число контактов с бактериями и вирусами, оседающими на наличности, возымели обратное действие», — говорится на сайте.

Самый большой процент желающих перейти на безналичный расчет наблюдается среди молодых людей до 24 лет — 36%.

Ранее в транспорте Екатеринбурга начали отменять кондукторов. Как сообщает мэрия, на маршрут вышел первый автобус, оснащенный стационарными валидаторами.

По оценке чиновников, более 60% горожан пользуются безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Поэтому общественный транспорт решили перевести на стационарные валидаторы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.