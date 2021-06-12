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    12 июня 2021, 12:32

    Готовых отказаться от наличных россиян стало больше

    Дарья Морозова

    Выросло число россиян, которые готовы отказаться от наличных денег. Об этом сообщил сервис Superjob.

    Готовых отказаться от наличных россиян стало больше

    Этот показатель увеличился с 6 до 18% за время пандемии. Большинство все еще не готово перестать использовать наличку — таких в данный момент 65%. 17% затруднились дать ответ на этот вопрос.

    По данным сервиса, семь лет назад тех, кто готов отказаться от наличных денег, был 21%. В прошлом году — 12%.

    «Призывы медиков снизить число контактов с бактериями и вирусами, оседающими на наличности, возымели обратное действие», — говорится на сайте.

    Самый большой процент желающих перейти на безналичный расчет наблюдается среди молодых людей до 24 лет — 36%.

    Ранее в транспорте Екатеринбурга начали отменять кондукторов. Как сообщает мэрия, на маршрут вышел первый автобус, оснащенный стационарными валидаторами.

    По оценке чиновников, более 60% горожан пользуются безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Поэтому общественный транспорт решили перевести на стационарные валидаторы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.