Эксклюзив 24 ноября 2022, 22:51 «Готовят списки жертв». Россиянам объяснили, почему мошенники успешно крадут деньги через банковские приложения Директор «Форс технологии» Косарев: банковские работники помогают мошенникам красть деньги РИА «Новости»

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Центробанк сообщил о хищении почти четырех миллиардов рублей со счетов россиян в третьем квартале 2022 года из-за действий мошенников. Такое число похищенных денег говорит о неэффективности принимаемых мер, сообщил «360» директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Разговоры о повышении финансовой грамотности разбиваются об устойчивые преступные группы, вышедшие на большую дорогу по ограблению нации. А представители этих групп находятся в самих кредитных организациях, готовят списки жертв, иначе деятельность преступников просто не могла быть столь эффективной», — отметил он.

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Президент России Владимир Путин 20 октября подписал закон об интеграции информационных систем ЦБ и МВД для борьбы с телефонными мошенниками.

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«Это станет первым шагом в реализации проекта по реальному противодействию этому бедствию, а именно — признании ответственности за кредитными организациями по ограблению граждан. Механизмы такой ответственности законодательно еще не прописаны, но доподлинно известно, что Центробанк планирует отказать банкам в возвращении из собственных средств переводов, совершенных под давлением мошенников», — объяснил Косарев.

Собеседник «360» назвал главной уязвимостью приложений и интернет-банков самих пользователей, которые открывают доступ преступникам к своим средствам. Одним из последних способов мошенничества стал обзвон граждан от имени полиции и отправка в мессенджер вредоносных программ под видом постановлений следователя. Человек открывает такие файлы, они заражают его смартфон или компьютер, в итоге он лишается своих денег.

«Есть только один способ снизить преступность в этой области: лишить злоумышленников возможности зарабатывать. Пока эта сфера приносит сверхдоходы, криминальные умы будут придумывать все новые и новые способы, как обмануть граждан России», — резюмировал эксперт.

Злоумышленники придумали новый способ завладеть страницами россиян в соцсетях. Опасность кроется в оскорбительных комментариях, которые оставляют мошенники.