Госзнак предупредил о возможной задержке новой банкноты в 100 рублей

Сроки выпуска новой банкноты в 100 рублей могут сдвинуться, но планы по ее выходу в обращение сохраняются. Об этом заявил глава Госзнака Аркадий Трачук.

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях», — сказал Трачук РИА «Новости».

Он добавил, что Гознак делает все возможное со своей стороны, чтобы представление новой банкноты состоялось. При этом он отметил, что пока рано раскрывать подробную информацию о банкноте. Как пояснил Трачук, речь идет о билете Центробанка, поэтому все важные объявления должен делать именно регулятор.

По словам главы Госзнака, все изображения на новой банкноте будут располагаться вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. На купюре будут изображения Москвы, но также планируются и новинки. Более детальную информацию Трачук раскрывать не стал.