Государству предложили запретить покупку банков в России

Правительство РФ рассмотрит законопроект, запрещающий государству приобретение финансовых активов. Госбанки и ЦБ смогут стать собственниками банков в исключительных случаях.

Доработкой проекта закона занимались в Минэкономразвития. Ведомство уже внесло документ, который ограничивает возможности государства покупать акции или доли у организаций финансового сектора, в правительство. Об этом сообщил сайт РБК.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что законопроект находится на рассмотрении и проработке. В Минфине рассмотрели и согласовали его еще в 2019 году.

Проектом предусмотрены поправки в закон «О защите конкуренции». Они регламентируют участие государства в капитале финансовых компаний. В частности, запрещают покупки Банку России или компаниям и банкам с госучастием. В случае нарушения сделку по приобретению акций могут признать ничтожной по решению суда.

Подобные меры, указано в материале, решили ввести из-за сложившейся в финансовом секторе ситуации. Еще в 2018 году доля государства на банковском рынке равнялась 70%. Принятие документа будет способствовать созданию «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе». По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, поправки также поддержат частных игроков на этом рынке.