Государство РФ сократило софинансирование добровольных пенсий

В Пенсионном фонде РФ сообщили, что государственные субсидии на поддержку самостоятельного накопления россиянами пенсионных средств снизились до трех миллиардов рублей. Сумма приблизилась к историческому минимуму.

Снижение трат на поддержку самостоятельного накопления россиянами пенсионных средств связано со скорым завершением программы софинансирования добровольных взносов в накопительную часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), написал «Коммерсант». Ежегодные выплаты государства за семь лет сократились почти в четыре раза.

«Софинансирование в рамках программы уже подходит к концу, а социальный налоговый вычет, учитывая и его размер, и сложность администрирования, очевидно, не выполняет функцию стимулирования самостоятельных пенсионных накоплений», — рассказал управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Государственная программа предлагает удваивать пенсионные взносы россиян — от двух до 12 тысяч рублей в месяц. Это касается тех, кто взял на себя обязательство вносить взносы в течение 10 лет. Помимо этого, участники программы могли получать налоговые вычеты. Срок действия проекта заканчивается в 2026 году. Однако государство уже сейчас не сможет выполнить свои обязательства. Известно, что в прошлом году люди внесли порядка 3,4 миллиарда рублей — эта сумма превышает выделенные правительством средства.