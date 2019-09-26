Государство отказало лизинговым компаниям в кредитной поддержке
Власти отказали в кредитной поддержке лизинговым компаниям. Об этом сайту News.ru рассказал глава дирекции управления рисками Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП») Михаил Левин.
Лизинговых компаний много, а бизнес их — рисковый, отметил он. Кроме того, финансы редко отправляют на финансирование оборотных средств и торговлю.
По словам Левина, есть отрасли, на которые средства выделяются по просьбе властей. Перевод денег происходит в рамках Национального проекта, указа президента или федерального закона.
Более 30 подмосковных предприятий получат субсидии на развитие бизнесаПодробнее
«Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку», — рассказал он.
В основном в помощи нуждаются предприниматели с опытом работы. Однако запросы отправляют и «очень юные» бизнесмены, добавил руководитель корпорации.