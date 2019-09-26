  • Государство отказало лизинговым компаниям в кредитной поддержке

    26 сентября 2019, 20:08

    Алена Макаренко

    Власти отказали в кредитной поддержке лизинговым компаниям. Об этом сайту News.ru рассказал глава дирекции управления рисками Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП») Михаил Левин.

    Лизинговых компаний много, а бизнес их — рисковый, отметил он. Кроме того, финансы редко отправляют на финансирование оборотных средств и торговлю.

    По словам Левина, есть отрасли, на которые средства выделяются по просьбе властей. Перевод денег происходит в рамках Национального проекта, указа президента или федерального закона.

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    «Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку», — рассказал он.

    В основном в помощи нуждаются предприниматели с опытом работы. Однако запросы отправляют и «очень юные» бизнесмены, добавил руководитель корпорации.