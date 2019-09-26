Государство отказало лизинговым компаниям в кредитной поддержке

Лизинговых компаний много, а бизнес их — рисковый, отметил он. Кроме того, финансы редко отправляют на финансирование оборотных средств и торговлю.

По словам Левина, есть отрасли, на которые средства выделяются по просьбе властей. Перевод денег происходит в рамках Национального проекта, указа президента или федерального закона.

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«Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку», — рассказал он.

В основном в помощи нуждаются предприниматели с опытом работы. Однако запросы отправляют и «очень юные» бизнесмены, добавил руководитель корпорации.