Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предложила мотивировать россиян, участвующих в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), вкладываться в свою будущую пенсию. Государство будет страховать только индивидуальные договоры.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо, направленное ассоциацией в Центробанк России. В нем содержится предложение распространить систему гарантирования средств не только на взносы, но и инвестиционный доход. Если оно будет принято, защиты государства лишится примерно половина россиян, на будущую пенсию которых перечисляет деньги работодатель.

В НАПФ предложили также гарантировать инвестдоход и индексировать гарантированную сумму в зависимости от экономической ситуации в стране.

Эксперты издания сочли разумным применение гарантий только к личным счетам. По поводу инвестдохода их мнения разошлись.

«Законопроектом устанавливается, что при наступлении гарантийного случая возмещению подлежат только пенсионные взносы вкладчиков, фактически поступившие в фонд-участник. Поэтому мы и считаем необходимым включить в суммарный размер гарантийного возмещения, не превышающий 1,4 млн рублей, начисленный инвестиционный доход при его наличии», — объяснил «Известиям» президент СРО НАПФ Константин Угрюмов.

Размер прожиточного минимума для подмосковных неработающих пенсионеров в 2021 году был установлен на уровне 10 648 рублей. Сейчас он составляет 9908 рублей.