Господству доллара в мире предрекли конец

Доллар все меньше фигурирует в операциях между странами и многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

На господствующее положение американского доллара оказали сильное влияние появление евро, а также закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах, объяснил Коган в беседе с агентством «Прайм».

В ближайшие 50 лет евро и юань, по прогнозам эксперта, могут сместить доллар с лидирующих позиций в мировом обороте. Скорее всего, по мнению Когана, ключевой мировой валютой станет юань.

В Центробанке назвали объем международных резервов России по состоянию на 16 июля. Сумма составляет 597,4 миллиарда долларов. Нарастить объемы международных резервов удалось за счет положительной переоценки, а также закупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.