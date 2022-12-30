Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:09 Госдуму назвали промежуточным звеном в решении судьбы рынка криптовалют в России Экономист Кульбака: решение о будущем криптовалюты в России зависит от властей freepik

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ведомство может согласовать законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах уже в первых месяцах 2023 года. Экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в интервью «360» предположил, что решение этого вопроса зависит не только от мнения депутатов.

«Скорее всего, финальное решение будут принимать наверху», — сказал он.

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Про его мнению, это связано с заинтересованностью российских властей в использовании криптовалюты.

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«Представители правительства и спецслужб безусловно, используют этот способ платежа для своих нужд», — поделился Кульбака.

Он заявил, что перед российскими властями лежат два варианта решения ситуации с криптовалютой. По его мнению, финальный выбор зависит от выгодоприобретателей.

«Они могут перекрыть все каналы внутри страны, чтобы люди не могли пользоваться, либо облегчить себе работу и людям», — предположил собеседник «360».

Кульбака отметил, что часть россиян по-прежнему пытается сохранить финансовые отношения с коллегами, знакомыми и родственниками, которые находятся в других странах. И именно для них будущее криптовалюты на территории России — достаточно острый и важный вопрос.