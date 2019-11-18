Госдума закончит планирование бюджета на 2020–2022 годы на этой неделе

«Платон» за четыре года пополнил бюджет на 90 млрд рублей Подробнее

Андрей Исаев отметил, что 800 поправок поступило ко второму чтению проекта. Их обсуждали «горячо и напряженно».

«Не все вопросы, которые ставили депутаты и иные субъекты законодательной инициативы, удается решить сразу непосредственно в бюджете текущего года или следующего года. В связи с этим комитет принял решение о том, что к третьему чтению будет подготовлено постановление, в котором будут обозначены те вопросы, которые предполагается разрешить в ходе исполнения бюджета 2020 года», — пояснил Андрей Исаев.

Он также добавил, что трехсторонняя комиссия по бюджету, в которую входят представители Правительства, Госдумы и Совета Федерации, может перевести неосвоенные средства.

Ранее стало известно, что за четыре года системе «Платон» удалось пополнить федеральный бюджет на 90 миллиардов рублей.