  • Госдума закончит планирование бюджета на 2020–2022 годы на этой неделе

    18 ноября 2019, 15:21

    Ольга Ситникова

    Госдума запланировала второе чтение проекта федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2020–2022 годы на 19 ноября, третье — на 21 ноября, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

    «Платон» за четыре года пополнил бюджет на 90 млрд рублей

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    Андрей Исаев отметил, что 800 поправок поступило ко второму чтению проекта. Их обсуждали «горячо и напряженно».

    «Не все вопросы, которые ставили депутаты и иные субъекты законодательной инициативы, удается решить сразу непосредственно в бюджете текущего года или следующего года. В связи с этим комитет принял решение о том, что к третьему чтению будет подготовлено постановление, в котором будут обозначены те вопросы, которые предполагается разрешить в ходе исполнения бюджета 2020 года», — пояснил Андрей Исаев.

    Он также добавил, что трехсторонняя комиссия по бюджету, в которую входят представители Правительства, Госдумы и Совета Федерации, может перевести неосвоенные средства.

    Ранее стало известно, что за четыре года системе «Платон» удалось пополнить федеральный бюджет на 90 миллиардов рублей.