Госдума утвердила повышение МРОТ в 2022 году

Закон о повышении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда прошел третье чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Со следующего года минимальный размер оплаты труда составит 13 890 рублей в месяц. Это более чем на 8% больше, чем в 2021 году. На сегодняшний день размер МРОТ составляет 12 792 рубля.

Принятый законопроект обеспечит повышение заработной платы 2,7 миллиона россиян. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем установленный размер прожиточного минимума, и не ниже МРОТ, установленного на текущий год.

С предложением внести поправки в закон о федеральном бюджете, которые касались минимального размера оплаты труда, выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что указанная в документе индексация в 2,5% недостаточная. Она не может покрыть уровень инфляции, которая выросла за последние несколько месяцев.

После этого на рассмотрение в Госдуму президент внес поправки в закон о бюджете, по которым уровень МРОТ увеличивался на 8%.