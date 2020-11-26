Госдума утвердила дефицитный бюджет

В России будет дефицитный бюджет в 2021–2023 годах. Закон о федеральном бюджете в четверг, 26 ноября, утвердили депутаты Госдумы.

Согласно закону, увеличение доходов бюджета страны дойдет с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году. Еще через год цифры достигнут 22,263 триллиона рублей. Кроме того, документ предусматривает рост расходов с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге в 2021 году появится дефицит в 2,4% ВВП, через год — 1%, а затем — 1,1%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пандемия ударила по экономике не только в России, но и во всем мире. При этом Россия пытается справиться с кризисом не за счет граждан.

«Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей. Увеличены расходы на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их», — заявил Володин.

В 2021 году будет выделено 322,5 миллиарда рублей на ЖКХ. Еще 1,08 триллиона рублей пойдут на образование, а 1,12 триллиона — на здравоохранение. На социальную политику решили выделить 5,6 триллиона рублей. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,5 триллиона, а 251,7 миллиарда рублей пойдут на восемь федеральных целевых программ.