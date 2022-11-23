Деньги 23 ноября 2022, 15:23 Госдума установила новый прожиточный минимум на 2023 год Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей РИА «Новости»

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Государственная дума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 ноября, сообщил ТАСС.

Прожиточный минимум в России в новом году составит 14 375 рублей. Его установили, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 года. Кабмин внес идею на рассмотрение еще 28 сентября. Парламентарии одобрили проект в первом чтении в октябре, во втором чтении — 22 ноября.

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По данным на 1 января 2022 года, прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 13 793 рубля, для пенсионеров —10 882 рубля.

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В ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он также предложил разработать идеи по увеличению реальных доходов семей с детьми, которые получают ежемесячное соцпособие.

Жители России назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда. По данным RT, москвичи хотят получать 43 500 рублей в месяц.