Госдума распространила еще на 19 регионов налоговый режим для самозанятых

Участниками эксперимента по налогообложению станут Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия. В этот список вошли регионы-доноры, а также субъекты федерации, в составе которых есть города-миллионники.

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«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц)», — напомнил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров — один из авторов законопроекта.

Согласно эксперименту, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%. Для тех же, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Чтобы заплатить налоги, достаточно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. Приложение доступно бесплатно в AppStore и Google Play. Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-версия.

Сейчас эксперимент проводится в Москве, а также в Московской и Калужской областях и Татарстане.