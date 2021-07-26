Госдума прокомментировала углеродный налог ЕС

Евросоюз принял закон, согласно которому поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут обязаны заплатить трансграничный углеродный налог.

По мнению главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, подобные меры являются дискриминацией российских производителей. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Есть экология, климатическая повестка, а есть выраженные экономические интересы. Именно последние будут требовать того, чтобы Европа дискриминировала наших производителей в угоду своим, чтобы дискриминировали наши леса, чтобы придумывали дискриминационные подходы к нашей энергетике, генерации электроэнергии», — заявил Бурматов.

По его словам, подобные меры будут приниматься в Европе для того, чтобы искусственно нарастить углеродный след. Таким образом можно будет облагать российских производителей большим налогом.