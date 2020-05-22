Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается до 6752 рублей. Его будут выплачивать с 1 июня. Госдума приняла соответствующий закон.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина сайт парламента.

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, на второго и третьего — по три тысячи рублей. Новые увеличенные пособия будут варьироваться от 6,7 до 13,5 тысячи рублей. Причем эти деньги нельзя будет взыскать за долги.

Дополнительные выплаты связаны с поддержкой российских семей с детьми во время пандемии.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 июня россиянам будут выплачивать повышенные пособия по уходу за ребенком. Об этом он заявлял на одной из видеоконференций.