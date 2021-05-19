Госдума приняла закон об ограничении продажи финансовых продуктов неопытным инвесторам

Государственная дума приняла в третье чтении закон, который дает право Банку России ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставлена неполная или недостоверная информация. Авторами инициативы стали группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Изменения в законодательстве обусловлены тем, что большая доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит по причине отсутствия на законодательном уровне единых требований к их работе в части раскрытия ими всей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках, а также о предоставлении таких данных потенциальному потребителю. Об этом говорится в пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

В ней также сказано, что много споров между финорганизациями и потребителями возникает из-за того, что нет хорошего информирования клиентов об условиях приобретаемой ими финансовой услуги.

Закон предусматривает, что ЦБ может ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если потребителю по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Также Центробанк может не разрешить заключить договор, если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний.

Одобренный закон обязывает финансовые организации выкупать обратно финансовый инструмент и возмещать расходы клиентам в ситуации, если создается существенная угроза правам и законным интересам физических лиц.