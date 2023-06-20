Деньги 20 июня 2023, 16:17 Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых российских регионах Госдума приняла закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах России РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской Херсонской областях. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что СЭЗ предполагает льготные налоговые режимы.

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«Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года — достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов с привлечением инвестиций», — подчеркнул он.

Закон предусматривает особый режим предпринимательской и другой деятельности в СЭЗ. В частности, речь идет об особенностях градостроительной работы и землепользования при размещении объектов, особом режиме налогообложения и страховых взносах и других моментах.

По словам Топилина, объем инвестиций для работы в СЭЗ составит 30 миллионов рублей, для малого бизнеса — три миллиона, для IT-компаний — один миллион.

По данным «Известий», новые российские регионы смогут устанавливать налог на прибыль, который зачисляется в их бюджеты, в значениях от нуля до 13,5%. Компании в этой экономической зоне освободят от налога на имущество на 10 лет.